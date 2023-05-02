العويران يكشف أسباب نجاح انتقال رونالدو لـ النصر السعودي (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سعيد العويران الأسطورة السعودية عدد من الحقائق والأسباب خلف نجاح تجربة المملكة العربية السعودية بالتعاقد مع رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، وسعي الخضراء لتكرار التجربة بالتعاقد مع لاعبين عالميين في الفترة المقبلة.

تعاقد النصر السعودي مع كريسيتيانو رونالدو قلب الموازين في العالم، وإلغاء فكرة صعوبة تواجد أسطورة في أحد الدوريات العربية، ليتساءل الكثير حول الأسباب التي أدت لنجاح المملكة في تحقيق ذلك وهو ما أجاب عنه سعيد العويران أحد نجوم المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

سبب نجاح تجربة التعاقد مع رونالدو

وقال سعيد العويران في تصريح خاص بـ بوابة الوفد الإلكترونية أن أحد أسباب نجاح التعاقد مع رونالدو لنادي النصر هو الملاعب الجيدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة والترويج لملاعبها واسمها حول العالم.

وتابع العويران عن أسباب نجاح التعاقد مع رونالدو أن الصفقة تمت بدعم من الملك وولي العهد، متمنيًا استمرار الدعم المادي

للأندية لنجاح التجربة وحتى تستمر الحياة الكروية في أفضل حال بالمملكة العربية السعودية.

لا يمكن لمصر تكرار تجربة رونالدو

قال العويران أنه لا يمكن تكرار تجربة رونالدو في الدوري المصري بسبب الملاعب ضعيفة الجودة حيث واحد من أهم الاسباب التي تدفع النجوم للموافقة على اللعب في أي دوري بعد المقابل المادي المرضي للاعب المحترف.

يتبقى 6 جولات على ختام دوري روشن السعودي للمحترفين ويتواجد رونالدو في المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدف بفارق 6 أهداف عن إيجالو متصدر الترتيب، وذلك بعد 10 جولات لعبها الأسطورة البرتغالية مع نادي النصر السعودي.