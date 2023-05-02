الزمالك يحسم موقفه النهائي من سوبر الإمارات عبر بيانٍ رسميٍ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، عبر بيان رسمي موقف النادي الأخير من المشاركة في قمة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات الجمعة المقبل .

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وجاء نص البيان الرسمي من النادي كما يلي :

السيد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري ردا علي خطابكم المرسل لنا اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو نود الاحاطة بأن لغة الخطاب ولهجتة مرفوضة شكلا وموضوعا حيث أنها تصلح إنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من إتحاد لنادي عريق أقدم من إتحاد الكرةً نفسة وأكبر بأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره العظيمة من كل أعضاء اتحاد الكرة . أما أن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد علي خطابكم او اعلانكم الحرب علي النادي وفرقة الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعوا للبكاء. فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد علي خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لاعمل لهم .



نادي الزمالك اعلن قراره أمس علي لسان رئيسه وهو أنه يعتذر عن المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لاعلاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدمة ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وارساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة نادي أوحد علي حساب باقي الاندية له علاقة بكرامة نادي وكبريائه يتعرض لظلم بلغ مرحلة القهر لصالح نادي أوحد علي مدار 75 عام منذ بدأت مسابقة الدوري العام 1948 .

له علاقة بنادي ساعد لاعب علي الهرب من ناديه رغم سريان عقده وضمه إلي فريقه وأخرج لسانه للجنة الانضباط الدولية ومازال يلعب رغم ايقافة دوليا . له علاقة بلاعب أهان الملايين من جماهير الزمالك ووجه لهم ألفاظ وحركات بذيئة ورغم ايقافة 12 مباراة من قبل لجنة القيم والاخلاق إلا أن ناديه ورئيسه مصمم علي أن يشارك في مبارة السوبر مكافأة له علي تطاولةً علي نادي الزمالك وجماهيره بل تعدي هذا الرئيس كل الحدود وبدلا من أن يعاقب لاعبه علي تصرفاتة المشينة أقام دعوي أمام محكمة غير مختصة لإلغاء لجنة القيم والاخلاق . مع أن سيادتة علي شاشات التليفزيونات هو الحارس الأمين علي هذة القيم وراعي الأخلاق في مصر بل والعالم كله . كيف يشارك الزمالك في هذه التمثيليةً وهو يعلم ان لجنة التظلمات لاتملك تأجيل العقوبة بل كل ماتملكة اما ان تؤيد العقوبة او تلغيها او تخففها كما ان هذة اللجنة ليس من صلاحيتها

ان تبحث في شرعية وجود لجنة الانضباط والقيم والاخلاق هذا ليس دورها وكل دورها ان تبحث هل هذا اللاعب اخطأ من عدمة وهل العقوبة ملائمة للخطأ .

لجنة التظلمات تعلم ان المادة 27 فقرة 2 من لائحة لجنة الانضباط توجب تنفيذ العقوبة فور صدورها ولا تملك اي جهة ومنها لجنة التظلمات ايقافها او ارجاءها بل كل ماتملكة تأييدها او تخفيفها او الغاءها اما ارجاء تنفيذها لمده أسبوعين لحين أن تفصل محكمة غير مختصة في شرعية وجود لجنة الانضباط فهو أمر مخالف للوائح في مصر ولوائح الفيفا .

وأخيرا كيف يشارك نادي الزمالك في هذه المهزلة بعد خروج أحد الصحفيين بالصوت والصورة وهو يفضح مؤامرة طرفيها رئيس النادي الذي يرعي اللاعب الهارب ويتبني تصرفاتة ويدافع عنها وبين اتحاد الكرة الذي أبلغ رئيس النادي انه مستاء من قرار لجنة الاخلاق وان العقوبة الموقعة علي اللاعب الذي اهان نادي الزمالك وجماهيره سيخففها ووعده أن اللاعب سيشارك في مباراة السوبر سابقا المهزلة حاليا .

اخيرا مجلس ادارة نادي الزمالك يعتذر أولا للشعب الامارتي الشقيق ويعتذر لجماهير الناديين الذين حرصوا علي حضور المباراة وللملايين من عشاق الناديين في العالم الذين كانوا يأملون من خلال شاشات التليفزيون الاستمتاع بمباراة بجد وليس تمثيلية هزلية بمشاهدة لاعبي القطبين الكبيرين .

لكل الاسباب السابقة يعتذر نادي الزمالك عن الإشتراك في مباراة علي حساب كرامته وكبريائه .

وسنلتقي قريبا أمام الفيفا لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب القوانين واللوائح عرض الحائط لصالح نادي أوحد علي رأسه مائة ريشة هذا بالإضافة الي التنمر والعنصرية ضد بعض لاعبيه. القائم بعمل مدير عام النادي.





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