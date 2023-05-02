زيدان خليفة أليجري المحتمل في يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد السابق، العودة مرة أخري بعد الغياب لفترة طويلة.

القنصل المصري ووفد مجلس أبو ظبي الرياضي في استقبال بعثة الأهلي بالمطار

وكان زيدان قد ريحل عن ريال مدريد بعد التتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية المميزة، والتي سطر من خلالها أرقام مميزة على الصعيد التدريبي، بعدما فاز بثلاثة ألقا دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن يوفنتوس ستكو المحطة التدريبية للمدرب الفرنسي لخلالفة ماسيمليانو أليجري، بعد تذبذب نتائج السيدة

العجوز تحت قيادته.

وأشارت إلى أن هناك ثنائي فرنسي يتنافسان على التعاقد مع زيدان وهما مارسيليا وباريس سان جيرمان.

وأوضحت بإن زيدان لا يرغب في تدريب البي اس جي، وذلك بسبب انتماؤه الشديد لمارسيليا.

يذكر أن المدرب الفرنسي لديه مسيرة كروية مميزة، حيث لعب لمارسيليا الفرنسي ويوفنتوس وريال مدريد.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا