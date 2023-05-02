برشلونة يفكر في اللعب خارج الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس برشلونة الإسباني اللعب خارج الدوري الإسباني "لا ليجا" بعد الأزمة الأخيرة بشأن قضية نيجريرا.

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وكان برشلونة قد تعرض لإتهامات بالتواصل مع رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق نيجريرا، من أجل مساعدة الفريق في عدد من المباريات، من خلال تعيين حكام محددة للقاءات المهمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يفكر في خوض بطولة بعيدًا عن القارة العجوز، تحسبًا لتأكيد استبعاد البلوجرانا من البطولات الأوروبية.

وأشارت إلى أن برشلونة يمتلك خيارات كلعب مباريات ودية، وخوض البطولات كفريق ضيف،

مما يجلب عائدات قوية للفريق، وأيضًا اللعب في دوري أوروبي اَخر، في حالة حُرم البارسا من اللعب في إسبانيا.

وأوضحت أن المسابقات الاَسيوية ستكون الأولوية للفريق الإسباني حال قرر اللعب خارج أرووبا.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قرر الاجتماع برئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين، للكشف عن ملابسات قضية نيجريرا.

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