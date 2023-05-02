شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير لفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.