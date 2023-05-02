شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو وأوروك فى هجوم غزل المحلة أمام سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن رضا شحاتة المدير لفنى الجديد لفريق غزل المحلة، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى

الوسط: كريم مصطفى، ، مصطفى العش، أحمد النادرى، جبريال أوروك

الهجوم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو"

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.