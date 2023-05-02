شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فراعنة حصدوا اللقب ونور الشربيني في الصدارة قبل انطلاق بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود أكبر بطولة فى لعبة الاسكواش إلى شيكاغو غداً الأربعاء، حيث تستضيف عائلة والتر بطولة العالم للاسكواش 2022-2023 PSA فى المدينة الأمريكية فى الفترة من 3 إلى 11 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى نصف مليون دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وسبق لـ 8 فراعنة حصد اللقب الأبرز في اللعبة، تتقدمهم نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً، والتي نجحت في الهيمنة على اللقب 6 مرات، من بينهم آخر 4 نسخ.

نور الشربينى 6 مرات

كانت نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمضنفة الثانية عالمياً، أول بطلة مصرية تحصد لقب بطولة العالم، وتمكنت البطلة المصرية من حصد اللقب لعامين متتالين بالإضافة إلى النسخة الأخيرة، جاءت فى نسختى 2015 فى كوالالامبور، فيما كان اللقب الثانى بعام 2016، وفى موسم 2018 و2019 و2021 و2022.

عمرو شبانة 4 مرات

كان عمرو شبانة أول بطل مصرى يحصد لقب بطولة العالم فى الاسكواش عندما نجح فى انتزاع اللقب الأهم فى عام 2003، فى مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم ألفرنسى تييرى لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الآنجاز مجدداً فى عام 2005، ثم 2007، 2009.

رامى عاشور 3 مرات

رامى عاشور والذى يعد أحد أساطير الاسكواش المصرى بطريقة لعبه المميزة داخل اقفص الزجاجى والتى تتميز بألفنيات العالية والمهارة، حصد لقب بطولة العالم فى ثلاث نسخ جاءت فى أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز فى مباراة نهائية مصرية خالصة على النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الإنجاز فى 2012، 2014.

كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى وطارق مؤمن

كريم عبد الجواد تسلم الراية من رامى عاشور ليتوج ببطولة العالم فى عام 2016، قبل أن يتوج بها محمد الشوربجى تحت العلم المصري فى 2017، كما حصد طارق مؤمن لقب بطولة عام 2020 والتي أقيمت بقطر.

رنيم الوليلى

حصدت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الولى عالمياً لقب بطولة العالم مرة وأحدة جاءت خلال نسخة 2017 والتى استضافتها مدينة مانشستر الآنجليزية .

على فرج 3 ألقاب

فى نسخة 2019 التى أقيمت بأمريكا توج على فرج لاعب وادى دجلة ببطولة العالم بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المباراة النهائية، ليحصد فرج اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم، قبل أن يتوج علي فرج بنسخة 2021، وأخيراً لقب النسخة الأخيرة 2022.