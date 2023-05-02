شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابعة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا طارئا في السابعة مساء اليوم، لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وكان الزمالك قد أعلن الاعتذار عن عدم خوض السوبر، وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات".

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.