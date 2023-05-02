شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم المصرى بالسلوم 1/2 فى القسم الثانى.. والأوليمبى يفوز على الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى، فوزا قاتلا أمام المصرى بالسلوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع المنصورة رصيده إلى 34 نقطة فى المركز السابع، بينما توقف رصيد المصرى بالسلوم عند النقطة 12 فى المركز السادس عشر والأخيرة.

وفى مباراة أخرى عاد فريق الأوليمبى بقيادة سعيد عبد العزيز بفوز صعب أمام الهلال بالضبعة بهدف نظيف، ليرفع الأوليمبى رصيده إلى 33 نقطة فى المركز التاسع فى ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد الهلال بالضبعة عند النقطة 21 فى المركز الثالث عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين فى مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء بـ5 لقاءات بين دكرنس مع سبورتنج، جمهورية شبين مع الحمام، طنطا مع كفر الشيخ، بروكسى مع بلدية المحلة، نبروه مع أبو قير للأسمدة.

وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.