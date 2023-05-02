شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بمواجهة الترجي 13 و20 مايو في نصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر أمام الترجي بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستُقام يوم 13 مايو الجاري بعدما سبق وحدد الكاف أحد يومي 12 و13 مايو لمباراة الذهاب.

كما أكد الكاف أن مباراة العودة بين الأهلي والترجي ستقام في القاهرة يوم 20 مايو بعدما سبق وحدد الكاف أحد يومي 19 و20 الشهر ذاته.

وغادرت بعثة الأهلي ظهر اليوم القاهرة في طريقها للإمارات لخوض مباراة السوبر على استاد «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعاد الأهلي من المغرب أول أمس ، الأحد، بعد التعادل سلبياً مع الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما كان قد فاز على الرجاء بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وضرب الأهلي موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الفريقان بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.