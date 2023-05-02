شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يسجل هدف بكعب القدم ويتقدم لسموحة أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسام حسن مهاجم سموحة هدف التقدم لفريقه بكعب القدم، فى شباك غزل المحلة، بالدقيقة 18 من عمر المباراة، التى تجمعهما حاليًا على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى

الوسط: كريم مصطفى، ، مصطفى العش، أحمد النادرى، جبريال أوروك

الهجوم: عبد الرحمن عاطف "أجويرو"

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

ويحتل المحلة المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدف، وسكنت شباكه 37 هدف.