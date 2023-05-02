شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يغادر للإسكندرية مساء اليوم لمواجهة المصري بالدوري.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق أسوان مساء اليوم الثلاثاء ، إلى الإسكندرية للمبيت فيها والدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري والمقرر لها مساء غدا الأربعاء.

ويختتم فريق أسوان تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، بمعسكره بالقاهرة، تحت قيادة أيمن الرمادي، استعدادا لمواجهة المصري غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

ومنح الرمادى لاعبى أسوان راحة الجمعة الماضية ليعود الفريق للتدريبات السبت ويستمر في معسكره بالقاهرة حتى صباح اليوم الثلاثاء، على أن يطير للإسكندرية مساء اليوم عقب التدريب الأخير، ويبيت فيها استعدادا لمواجهة المصري غدا الأربعاء.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

وتعادل فريق أسوان، الخميس الماضي، مع الترسانة بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للارتباطات المقبلة لكل فريق، سجل هدفي أسوان كل من: طلبة محمد ومحمد حمدى ميسى، وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن الرمادى على إشراك فريقين مختلفين على مدار كل شوط لتجهيز اللاعبين.