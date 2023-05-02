انطلاق النسخة الأولى من المصارعة الشاطئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق النسخة الأولى من بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية لفئة الناشئين «ب» تحت 17 عاما والكبار «الدرجة الأولى»، في الواجهة البحرية بمحافظة الخبر بتنظيم من الاتحاد السعودي للمصارعة، وذلك خلال الفترة من (4 - 6 ) من مايو الجاري بمشاركة 280 مصارعا يمثلون 18 ناديا. من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة فهد الفراج أن إقامة البطولة الشاطئية للمصارعة تعد بادرة إيجابية وجديدة في تاريخ اللعبة في المملكة، وقال «نسعى دوما في إقامة وتنوع البطولات الخاصة باللعبة، حرصا على زيادة عدد المشاركين رياضيا، ومواكبة رؤية المملكة 2030، التي تحظى باهتمام من القيادة، وتسهم في برنامج جودة الحياة إذ تعد أحد مرتكزات الرؤية» مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات ستستمر، آملا أن تحقق تلك الجهود الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التي تنصب نحو تطلعات اللجنة الأولمبية والبارالمبية.

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