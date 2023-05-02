زيارة ميسي للسعودية تزعج سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن قادة باريس سان جيرمان الفرنسي منزعجون من رحلة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم الفريق، إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بوصفها جزءا من متطلبات عقده مع وزارة السياحة السعودية، وذلك بسبب توقيت الزيارة التي أتت بعد ساعات من هزيمة النادي الباريسي من لوريان (3-1)، الأحد.

وسافر النجم الأرجنتيني إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأول، دون إذن مسبق من إدارة باريس سان جيرمان، وهو ما أزعج المسؤولين داخل النادي الباريسي.

وفالت الصحيفة الفرنسية، إن المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه فوجئ بعدم حضور ميسي في التدريبات، صباح الاثنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإدارة لم تكن على علم بخطوة الأرجنتيني، وهو ما أثار الغضب لدى المسؤولين في النادي.

وأوضحت أن الأرجنتيني خطط لهذه الرحلة على اعتبار أنه سيستفيد رفقة بقية زملائه من يومين راحة، ولكن الخسارة أمام لوريان غيرت برنامج عمل الجهاز الفني الذي قرر استئناف التدريبات الاثنين.

ويعيش النادي الباريسي وقتا صعبا هذا الموسم مع تعرضه إلى الهزيمة السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد بطل فرنسا عند 75 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أولمبيك مارسيليا بالمرتبة الثانية، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

يشار إلى أن عقد ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري 30 يونيو 2023، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني بعد إلى اتفاق بشأن التجديد، رغم أن عقده ينص على التمديد لموسم آخر.