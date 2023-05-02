سطوة العميد ترعب السكري في معقله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، يستقبل التعاون مساء اليوم ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في موقعة كروية حاملة معها الإثارة والتحدي والحضور الجماهيري المنتظر وسط طموحات مشتركة لدى الجانبين وجوانب فنية تصب في مجملها لمصلحة الضيوف ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى أصحاب الأرض.

وسيحاول الاتحاد استغلال خسارة مطارده المباشر النصر أمام جاره الهلال 0-2 في مباراة مقدمة الثلاثاء الماضي، ليرفع غلته إلى 62 نقطة ويعزز حظوظه في التتويج باللقب التاسع في تاريخه ويعادل رقم النصر في المركز الثاني على لائحة أفضل المتوجين بلقب الدوري خلف الهلال حامل الرقم القياسي (18 لقبا).

ويدخل التعاون صاحب الأرض هذا اللقاء وهو سادس الترتيب برصيد 37 نقطة من آخر خمس مواجهات حقق فيها ثلاث نقاط فقط، ويأمل الفريق في إيقاف سلسلة التعثرات المتلاحقة والتي كان آخرها خسارته أمام العدالة بهدفين مقابل هدف والعودة من جديد لدائرة الانتصارات، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا المواجهة برغبة واضحة من أجل خطف النقاط الثلاث والتقدم في سلم الترتيب، في المقابل يدخل الاتحاد مواجهة الليلة وهو المتصدر برصيد 59 نقطة بعد نشوة الفوز الثمين على حساب الشباب بهدفين مقابل هدف، ويأمل في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم والاستمرار في سكة الانتصارات، فيما يتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن من أجل مواصلة حصد النقاط والمحافظة على قمة الصدارة، يحفزه في ذلك الحالة الفنية المعنوية والاستقرار التام في صفوف الفريق.

من مواجهات التعاون والاتحاد:

التقى الفريقان في (29) لقاء عبر تاريخ الدوري في مختلف المسميات.

كسب التعاون (6) مواجهات.

حقق الاتحاد الفوز في (16) لقاء.

حسم التعادل الإيجابي (6) لقاءات.

التعادل السلبي ظهر في مواجهة واحدة.

أكبر فوز حققه فريق التعاون على الاتحاد في موسم 2018م بنتيجة (5 ــ 3).

أكبر فوز حققه فريق الاتحاد على التعاون في موسم 2011م بنتيجة (5 ــ 3).

لقاء الدور الأول هذا الموسم كسبه الاتحاد بنتيجة (3 ــ 0).

يفتقد التعاون خدمات اللاعب فهد الرشيدي، للإيقاف.

يغيب عن الاتحاد اللاعب زكريا هوساوي، الموقوف 6 مباريات.

آخر 5 مواجهات جمعت التعاون والاتحاد على ملعب بريدة:

2022: التعاون 1-1 الاتحاد

2021: التعاون 2-1 للاتحاد

2020: التعاون 2-1 الاتحاد

2018: التعاون 5-3 الاتحاد

2017: التعاون 2-1 الاتحاد

هدافو فريق التعاون:

لياندري توامبا كاميروني 5 أهداف

ألفارو ميدران إسباني 5 أهداف

أليخاندرو غامارا باراغوياني 4 أهداف

هدافو فريق الاتحاد:

عبد الرزاق حمدالله مغربي 18 هدفا

رومارينهو داسيلفا برازيلي 8 أهداف

إيغور كورونادو برازيلي 5 أهداف