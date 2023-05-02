سيدات سلة الأهلي يفزن على سموحة بنصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 72-65، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات نصف نهائي دوري السوبر واللقاء الأول.

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واستضافت صالة برج العرب بالإسكندرية اللقاء، وشهد عرضًا قويًّا من قبل الفريق الأحمر، تحت قيادة مديره الفني طارق خيري.

وتأخر فريق سيدات الأهلي في النتيجة 24-17 خلال فعاليات الفترة الأولى، قبل أن يتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 40-30، وواصل تفوقه من جديد خلال الفترة الثالثة بنتيجة 58-48 ، وحسم الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة 72-65.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة خلال المباراة الثانية بعد

غدٍ الخميس لحساب منافسات نصف نهائي دوري السوبر.

الأهلي وبيراميدز ..

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز على لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم المقرر إقامته في دولة الإمارات الجمعة المقبل ، بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في اللقاء .

ومن المقرر انطلاق اللقاء في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية وقنوات أبو ظبي الرياضية.

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