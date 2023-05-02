الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا للسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالإمارات عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب الكريكت بأبو ظبي والذي يبعد ١٥ دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق الأحمر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.



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وخاض الفريق الأحمر تدريبات اليوم استعدادًا لملاقاة بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووصلت بعثة الأحمر إلى الإمارات في الرابعة عصر اليوم، بعد رحلة طيران ثلاث ساعات ونصف

الساعة من مطار القاهرة وحتى أبو ظبي.

اعتذار الزمالك ..

واعتذر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن عدم المشاركة في كأس السوبر المحلي لاعتراضه على بعض قرارات اتحاد الكرة ، ليعلن مسؤولو الجبلاية في وقت سابق من اليوم استدعاء بيراميدز للمشاركة بصفته وصيف النسخة الأخيرة من مسابقة كأس مصر والتي توج الأهلي بلقبها.

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