بعد إنسحابه من السوبر .. إتحاد الكرة يتوعد الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم" التليفزيونية منذ قليل، اليوم الثلاثاء، خوض نادي بيراميدز، نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي، متطرقًا إلى توقيع عقوبات مرتقبة على الزمالك.

وكشف أبو الوفا ، عن مشاركة بيراميدز في كأس السوبر ضد الأهلي، رسميًا، عوضًا عن الزمالك.

وأضاف: "سنطبق اللائحة على الزمالك.. بالطبع سيكون هناك عقوبات من ضمنها الحرمان من خوض كأس السوبر لعام أو عامين، إضافة إلى غرامة مالية".

يشار إلى أن نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، يقام الجمعة المقبل، 5 مايو.