كولر يُجهّز محمود متولي للمشاركة في السوبر تحسباً لغياب ياسر إبراهيم

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القاهرة - سامية سيد - يُجهّز الجهاز الفني للأهلي ، محمود متولي مدافع الفريق للمشاركة أساسياً في مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بالإمارات تحسباً لغياب محمود متولي عن اللقاء.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على الدفع بـ محمد عبد المنعم أساسياً في خط دفاع الفريق بمباراة السوبر وبجواره ياسر إبراهيم، لكن الأخير مازال يُعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الرجاء الأخيرة بالمغرب.

وحال تأكد عدم جاهزية ياسر إبراهيم للمشاركة في مباراة السوبر سيعتمد الجهاز الفني على محمود متولي بجوار عبد المنعم في اللقاء.

وشارك متولي أساسياً بجوار عبد المنعم في لقاء الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء بالقاهرة الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة ، قبل أن يدفع كولر بـ ياسر إبراهيم بجوار عبد المنعم في لقاء العودة بالمغرب الذي انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأحمر لنصف نهائي البطولة.

وغادرت بعثة الأهلي ظهر اليوم القاهرة في طريقها للإمارات لخوض مباراة السوبر ولم يتدرب الأهلي في القاهرة قبل السفر للإمارات، حيث منح الجهاز الفني ، لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وضرب الأهلي موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الفريقين بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

ويتدرب الأهلي مساء اليوم على أحد ملاعب أبوظبي في بداية الاستعداد لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.