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الأهلى ينشر فيديو لأول مران للفريق فى الإمارات استعدادا للسوبر المصرى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيسبوك فيديو لأول مران للفريق علي ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن مقر إقامة الأهلى فى أبوظبى استعدادا للسوبر المصري المقرر له الجمعه المقبل في الإمارات.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين في السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر إقامة البعثة فى الإمارات.

 

وعقد  كولر محاضرة للفريق بعد ساعات معدودة من وصول بعثة الأهلي اليوم إلى أبو ظبي، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعدادات لخوض كأس السوبر  مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، حيث غادرت القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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