شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر فيديو لأول مران للفريق فى الإمارات استعدادا للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيسبوك فيديو لأول مران للفريق علي ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن مقر إقامة الأهلى فى أبوظبى استعدادا للسوبر المصري المقرر له الجمعه المقبل في الإمارات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين في السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر إقامة البعثة فى الإمارات.

وعقد كولر محاضرة للفريق بعد ساعات معدودة من وصول بعثة الأهلي اليوم إلى أبو ظبي، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعدادات لخوض كأس السوبر مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، حيث غادرت القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.