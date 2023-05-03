شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الهانى سليمان، حارس مرمى نادى سموحة، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وغزل المحلة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 34 فى المركز التاسع، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وتجمد فريق المحلة فى المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفا، وسكنت شباكه 39 هدفا.