شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات عن قائمة المصري لمباراة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب السداسي حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال عن قائمة المصرى لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق أسوان والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الأربعاء على استاد برج العرب.

وأكد بذلك الدكتور محمد عنان طبيب المصري أن اللاعبين يخضعون حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف يهدف إلى سرعة تماثلهم للشفاء، وبالتالي مشاركتهم في المباريات المقبلة، مضيفًا أن التونسي إلياس الجلاصي سيخضع لاختبار طبي أخير مساء اليوم الثلاثاء للتأكد من مدى جاهزيته لخوض مباراة الغد أمام أسوان والتي سيغيب عنها أيضا كريم العراقي مدافع الفريق لظروف أسرية.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق فى المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.