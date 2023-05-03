شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الداخلية بهدف "العجوز" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق إنبي الشوط الأول متقدماً على نظيره الداخلية بهدف نظيف سجله أحمد العجوز في الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: رضا السيد في حراسة المرمى، الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، مروان داوود، أحمد كالوشا، خط الوسط: محمد حمدي، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، الهجوم: كريم الطيب، رفيق كابو، مودي ناصر.

ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي، خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى - سمير فكري، خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

ووصل فريق الداخلية للنقطة 25 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 .

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.