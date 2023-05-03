شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره انبي بعد قليل على ملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الداخلية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى - سمير فكري.

خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

ووصل فريق الداخلية للنقطة 25 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 .

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.