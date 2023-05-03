شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى الإمارات استعدادا للسوبر.. تدريبات استشفائية وفقرة متنوعة لمدة 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل فريق الأهلي فقرات المران الجماعي، الذي أقيم في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكريكت في أبو ظبي، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد بعد رحلة السفر اليوم من القاهرة إلى الإمارات والتي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استغرقت قرابة 30 دقيقة، بدأت بالجرى الخفيف مع استخدام العديد من الأدوات التدريبية، ثم أعقبها بتمرير الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.