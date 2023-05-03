شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على الشرقية برباعية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم، ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلي.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات المسابقة، أهداف الدراويش سجلها أحمد محسن وأبوبكر حمزة ومروان حمدى ومحمود الشبراوي.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم: محمد فوزى -محمد نصر – أحمد محسن – كريم عرفات فى الدفاع محمد خليفة – محمد بيومى – عمر الوحش – عمر الساعى – محمد عبد السميع “ميعا” فى الوسط – ياو أنور – أبو بكر حمزة فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى كل من: عبد الله حسنى وإياد العسقلانى وأحمد عبد الوهاب وحمدى النقاز وعماد حمدى ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى ومحمود الشبراوى ومصطفى فارس ومروان حمدي.

وحرص حمزة الجمل المدير الفنى على منح فرصة المشاركة لمجموعة من عناصر الفريق بغرض تجهيزهم والاطمئنان عليهم تحسباً للإستعانة بجهودهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.