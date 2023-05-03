اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 2 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 2 / 5 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خوض الفريق أول مران في الإمارات استعدادا لمباراة السوبر المقرر لها بعد غد الجمعة في أبو ظبي.

أول مران للأهلى فى الإمارات استعدادا للسوبر.. كولر يحاضر اللاعبين وتدريب قوى للحراس

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، أول مران بالإمارات استعدادا للسوبر المصري، حيث تدرب الفريق على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن مقر إقامة الأهلي في أبو ظبي، استعدادا للسوبر المصري المقرر له الجمعه المقبل في الإمارات.

الأهلي يفوز على كيب تاون الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي 91/ 75 في ثالث مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا، التى أقيمت فى صالة حسن مصطفى.

الأهلى ينشر فيديو لأول مران للفريق فى الإمارات استعدادا للسوبر المصرى

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيسبوك فيديو لأول مران للفريق علي ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن مقر إقامة الأهلى فى أبوظبى استعدادا للسوبر المصري المقرر له الجمعه المقبل في الإمارات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين في السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر إقامة البعثة فى الإمارات.

كولر يُجهّز محمود متولي للمشاركة في السوبر تحسباً لغياب ياسر إبراهيم

يُجهّز الجهاز الفني للأهلي ، محمود متولي مدافع الفريق للمشاركة أساسياً في مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بالإمارات تحسباً لغياب محمود متولي عن اللقاء.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على الدفع بـ محمد عبد المنعم أساسياً في خط دفاع الفريق بمباراة السوبر وبجواره ياسر إبراهيم، لكن الأخير مازال يُعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الرجاء الأخيرة بالمغرب.

الأهلي يحدد ملعب مرانه الاول في الامارات استعدادا للسوبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم، في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري، مساء يوم الجمعة القادم، باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

محاضرة فنية لنجوم الأهلى عقب الوصول لفندق الإقامة بفرمان كولر .. فيديو

حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على عقد محاضرة فنية للاعبيه فور الوصول لفندق الإقامة في أبو ظبى استعداداً لمباراة السوبر.

وحرص أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر اليوم إلى مطار أبو ظبي.

كاف يُخطر الأهلي بمواجهة الترجي 13 و20 مايو في نصف نهائي دوري الأبطال

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر أمام الترجي بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستُقام يوم 13 مايو الجاري بعدما سبق وحدد الكاف أحد يومي 12 و13 مايو لمباراة الذهاب.

كما أكد الكاف أن مباراة العودة بين الأهلي والترجي ستقام في القاهرة يوم 20 مايو بعدما سبق وحدد الكاف أحد يومي 19 و20 الشهر ذاته.

بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة في أبو ظبى وسط استقبال جماهيري

وصلت بعثة النادى الأهلى لفندق الإقامة بمدينة أبو ظبى وكان في استقبالها جماهير حاملة الأعلام الحمراء.

وحرص أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر اليوم إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

رحب وفد مجلس أبو ظبي الرياضي ببعثة الأهلي ووزع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى المطار.