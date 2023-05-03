شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع إنبى بهدف لمثله فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق إنبي مع نظيره الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز، افتتح التسجيل للفريق البترولى أحمد العجوز في الدقيقة 26 بينما تعادل كمال أبو الفتوح للداخلية في الدقيقة 84.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: رضا السيد في حراسة المرمى، الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، مروان داوود، أحمد كالوشا، خط الوسط: محمد حمدي، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، الهجوم: كريم الطيب، رفيق كابو، مودي ناصر.

ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي، خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى - سمير فكري، خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

ووصل رصيد الداخلية عند النقطة 26 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 23 هدفا واستقبلت شباكهم 32 .