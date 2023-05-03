إنسحاب الزمالك من السوبر .. مرتضى منصور يرد على إتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي سيعلن بعد قليل عن رده على خطاب اتحاد الكرة الذي أمهل النادي 60 دقيقة للبت في أمر مشاركته في لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي الجمعة المقبل.

ونشر مرتضى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

« بعد قليل ننشر رد نادي الزمالك علي خطاب اتحاد الكرة الذي امهل نادي الزمالك 60 دقيقة للرد مع أنه أمهل كهربا 60 يوم لتنفيذ العقوبة التي لم تنفذ حتي اليوم ».

بيراميدز سيشارك فى بطولة السوبر

و كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن نادي بيراميدز سيشارك فى بطولة السوبر المصري بالإمارات بدلًا من نادي الزمالك حال انسحاب الأخير بشكل رسمي

وقال الكومي : "وفقا للوائح سيشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، وحصلنا على موافقته للمشاركة فى البطولة بعد اتصالات تمت مؤخرا ".

وأضاف: "ننتظر إخطار نادي الزمالك رسميًا بعدم المشاركة، من أجل إعلان مشاركة بيراميدز بدلا منه".

ونشرت صفحة رئيس الزمالك صور من الخطاب المتضمن رد الزمالك على اتحاد الكرة