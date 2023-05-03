بعد عزله من رئاسة الزمالك .. بيراميدز يتفاوض مع مرتضى منصور لرئاسة النادي

الشارقة - اميمة ياسر - فجرت تقارير صحفية مصرية مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بموقف مرتضى منصور حال رحيله عن الزمالك.

وأكد موقع "أهل مصر" المصري أن مرتضى منصور قد يكون الرئيس القادم لنادي بيراميدز، بعد رحيله عن رئاسة الزمالك.

وبحسب الموقع المصري، فإن سالم الشامسي، مالك بيراميدز، بدأ التواصل مع مرتضى منصور لتولي رئاسة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها بيراميدز في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي.

وأكدت صفحة White Champion's المهتمة بأخبار نادي الزمالك مفاوضات سالم ومنصور .

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد صدور حكم قضائي بذلك.