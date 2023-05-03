برشلونة يقترب من التتويج بفوزه الصعب على أوساسونا وإلتشي أول الهابطين للدرجة الثانية

اقترب نادي برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل في الجولة الـ33 من المسابقة. فيما أصبح إلتشي أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.



وكان برشلونة يتجه للتعثّر أمام ضيفه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو، لكن جوردي ألبا الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندو بالديه نجح في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



وواصل الفريق الكتالوني صحوته وحقق انتصاره الثاني توالياً والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة موسعاً الفارق مؤقتاً إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض ريال سوسييداد الرابع.



أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.



وفي مباراة أخرى، بات إلتشي أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد خسارته اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه ألميريا (2-1).



وكان السبق لأصحاب الأرض حيث سجل ليو باتيستاو الهدف الأول لألميريا في الدقيقة (22).



وضاعف أدري إمباربا النتيجة لألميريا بهدف ثان في الدقيقة (52).



في المقابل، قلّص إلتشي الفارق إلى هدف بعد تسجيل إيزيكيل بونسي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة (90) ليحقق ألميريا فوزًا مهمًا في صراعه للبقاء في دوري الدرجة الأولى.



(بي إن سبورت)