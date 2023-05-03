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عضو اتحاد الكرة يعلن سبب سعادة جماهير الزمالك بقرار الانسحاب من السوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك بالفعل حالة من السعادة والإجماع من قبل جماهير نادي الزمالك بعد قرار الاعتذار عن مباراة السوبر.

 

وقال إيهاب الكومي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أري أن جماهير الزمالك سعيدة بسبب شعورها بالظلم لأن حدث ذلك من قبل مع إمام عاشور من قبل ولكن لم يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، لذلك الجماهير سعيدة بالاعتذار عن

السوبر.

 

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وأتم:" اتحاد الكرة الحالي لم يكن متواجد وقت واقعة إمام عاشور حتي نتحمل المسؤولية ويقال اننا نكيل بمكيالين ، لأننا لم نكن نتواجد وقتها، ونادي الزمالك كيان كبير .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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