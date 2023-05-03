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سيدات الزمالك يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول " سيدات " لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2022  عقب الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة1/3  في الجولة الثانية  التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الألعاب بمدينة السادس من  أكتوبر .

 

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:


22/25 الأهلي
20/25 الزمالك
12/25 الزمالك
16/25 الزمالك

 

يذكر أن  الزمالك  فاز علي الأهلي بنفس النتيجة 1/3 بالجولة الأولي التي جمعتهما أمس الاثنين علي صالة الألعاب  بالسادس من اكتوبر بمنافسات الدور النهائى

من البطولة .

 

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم  محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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