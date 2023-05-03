سيدات الزمالك يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول " سيدات " لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2022 عقب الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة1/3 في الجولة الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر .

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



22/25 الأهلي

20/25 الزمالك

12/25 الزمالك

16/25 الزمالك

يذكر أن الزمالك فاز علي الأهلي بنفس النتيجة 1/3 بالجولة الأولي التي جمعتهما أمس الاثنين علي صالة الألعاب بالسادس من اكتوبر بمنافسات الدور النهائى

من البطولة .

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق .

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