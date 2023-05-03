نجم الأهلي السابق : كهربا وضع النادي في موقف حرج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي يعيش أفضل فتراته الفنية مع القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

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وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر أعاد إكتشاف كهربا من جديد بعد

سلسلة من الأزمات تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي".

وأضاف:"كهربا يجب أن يسيطر على انفعالاته داخل وخارج الملعب ومن وجهة نظري أن كهربا وضع الأهلي في موقف حرج أكثر من مرة ".

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