بسبب السعودية .. سان جيرمان: إيقاف ميسي لمدة أسبوعين وعدم تجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني ميسي مع ناديه الباريسي في الصيف القادم، وبالتالي سيرحل عن الفريق لأي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لـ صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مسؤولي سان جيرمان لن يقدّموا عرضا تجديد لـ ميسي؛ بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ميسي تغيب عن مران النادي الباريسي أمس الإثنين، وتواجد في السعودية دون الحصول على إذن من إدارة النادي أو الجهاز الفني.

وأتمت صحيفة ليكيب أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي غير سعيد بتصرف ميسي، موضحة أنه قرر إيقاف النجم الأرجنتيني لمدة أسبوعين.