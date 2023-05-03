كريستيانو رونالدو يتصدر اللاعبين الأعلى أجرا فى 2023

ياسر رشاد - القاهرة - النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو واحدًا من أكثر الرياضيين شهرة وقابلية للتسويق في العالم، وحصل على لقب أفضل رياضي في العالم من قبل مجلة فوربس في عامي 2016 و2017.

وأصبح رونالدو الرياضى الأعلى أجرا فى العالم فى العام 2023 بفضل عقده الخيالى مع نادى النصر السعودى بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدما على الأرجنتينى ليونيل ميسى والفرنسى كيليان مبابى، حسب أحدث تصنيف لمجلة فوربس السنوى.

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وعاد رونالدو البالغ من العمر 38 عاما إلى المركز الأول الذى كان احتله فى عامى 2016 و2017، وهذه العودة إلى القمة هى النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى السعودية فى يناير الماضى، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، وبعقد

حتى عام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوى قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية متخصصة تتوقع أيضا “فرصا تسويقية إضافية”.

أما ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى فقد أزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالى البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب.

وأكمل مهاجم سان جيرمان الآخر كيليان مبابى عقد ثلاثى المقدمة، محققا قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذى جدده العام الماضى مع النادى الباريسى والذى منحه مئة مليون دولار.