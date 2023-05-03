شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشارك رسميا فى السوبر أمام الأهلي.. والسفر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي مشاركة نادي بيراميدز في السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر له الجمعة المقبل بأبو ظبي فى الإمارات، على أن يسافر الفريق عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وأفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحي وأحمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد حمدي وعلى جبر ووليد الكرتي وإبراهيم عادل.

وتنهى شركة بريزنتيشن سبورتس خلال الوقت الحالي الأمور الخاصة بسفر بعثة بيراميدز اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات الشقيقة لمواجهة الأهلي في السوبر المصري، الذى تترقبه جماهير الجالية المصرية بدولة الإمارات الشقيقة.

وستكون مباراة الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف الدوري وبطولة كأس مصر فرصة قوية للجماهير لمشاهدة مباراة قوية، خاصة أن الأهلي توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 2 / 1.