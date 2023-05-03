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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والعشرون من باقامة مباراة وحيدة تجمع أسوان بالمصري البورسعيدي.

 

يواجه فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادى، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.


مواعيد باقي مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز 

الأربعاء 3 مايو 

الخميس 4 مايو 

المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءً

الجمعة 5 مايو 

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءً 

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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