مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري باقامة مباراة وحيدة تجمع أسوان بالمصري البورسعيدي.

يواجه فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادى، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.