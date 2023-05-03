شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة الحرس الليلة ويتوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السادسة مساء غداً الخميس باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات حرس الحدود الأخيرة بالدوري، وعلى رأسها مباراته مع البنك الأهلى التى خسرها بهدف دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للطلائع.

وقام عماد النحاس بتصحيح أخطاء لاعبيه بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان هذا الانتصار هو الأول للطلائع بعد 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية دون أى انتصار.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.

يبذل عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري، ويري النحاس أن تلقى شباك فريقه 33 هدفاً في 24 مباراة أمر صعب للغاية ويتسبب في نزيف النقاط بالمباريات الأخيرة.