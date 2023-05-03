شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.
موعد مباراة الاهلى بالسوبر المحلى
يستعد الاهلى لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.
القناة الناقلة لمباراة الاهلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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