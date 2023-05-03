شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه اليوم ،الأربعاء ، في مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم الأربعاء بعدما وصل إلى الأراضي الإماراتية أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، في إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز فيها مهم قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

في وقت سابق ، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بصعود فريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي دور الثمانية للبطولة القارية.