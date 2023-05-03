شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطمئن على حالة اللاعبين المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمئن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبي على أمل الإستعانة بهم في مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسهم مصطفى شلبى الذى خرج في مباراة المقاولون العرب بالدورى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة،ليخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً اقترب من إنهاء مراحله الأخيرة.

في الوقت نفسه يخضع الثلاثى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وعمرو السيسى لبرنامج تأهيلى خاص على أمل لحاقهم بقائمة الفريق المقبلة في ظل طلب المدير الفني الجديد بضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لتقيمهم حتى نهاية الموسم واختيار الأفضل والإستغناء عن البعض الأخر.

في سياق مختلف أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات".

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.