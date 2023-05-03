شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخصص فقرة لتدريب لاعبى الأهلى على ركلات الجزاء استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخصص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فقرة للتدرب على تسديد ركلات الترجيح خلال تدريبات الفريق الأحمر في الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد، تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي لقمة السوبر بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم المتوج بلقب السوبر المحلي في نسخته الحالية.
ويشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر، علما بأن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت بالإمارات وسجل هدفي الفريق الأحمر الثنائي برونو سافيو وكريم فؤاد.
حرص أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر أمس إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.
رحب وفد مجلس أبو ظبي الرياضي ببعثة الأهلي ووزع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى المطار.
ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر أمس في رحلة استغرقت أربع ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهر أمس .
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