شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُرجئ ملف تجديد عقود نجومه بسبب السوبر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ مسئولو النادي الأهلي حسم ملف تجديد عقود نجومه الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة وأيمن أشرف، بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، وبعدها الانشغال بخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، بخلاف مباريات الدوري المصرى الممتاز.

وقطعت إدارة الأهلي شوطا كبيرا في ملف تجديد عقد حسين الشحات وتم الاتفاق على الخطوط العريضة والقيمة المالية في عقده الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات جديدة، بينما يوجد توافق مع ياسر إبراهيم على تجديد عقده أيضا ويوجد ترحيب من الطرفين بتلك الخطوة باعتباره من اللاعبين المؤثرين مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

بينما قرر مسئولو الأهلي تأجيل بدء مرحلة المفاوضات مع رامي ربيعة إلى ما بعد الانتهاء من السوبر المصري ومن بعده مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما لم يجد أي جديد في ملف تجديد عقد أيمن أشرف والذي يواجه مستقبل غامض مع الأهلي في ظل تجميده من قبل مارسيل كولر المدير الفني، وعدم الحصول على أية فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر في الوقت الحالي.