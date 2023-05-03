شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يظهر للمرة الأولى فى الدورى المصرى أمام المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى، أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز بقميص المقاولون العرب فى مثل هذا اليوم 3 مايو 2010، وكان فى الثامنة عشرة من عمره، أمام نادى المنصورة فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح كبديل فى هذا اللقاء.

بدأ صلاح مسيرته الكروية ناشئا فى نادى المقاولون العرب، وكانت أولى محطاته الإبداعية حتى أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا.

وفى موسم 2010–2011 أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه فى 25 ديسمبر 2010 أمام النادى الأهلى فى لقاء انتهى بالتعادل 1–1، ثم خاض رحلته الاحترافية من نادى بازل السويسرى حتى أصبح حديث العالم أجمع بتألقه مع ليفربول.

احتفى نادى ليفربول بالأرقام القياسية للدولى المصرى محمد صلاح مع الريدز منذ الانتقال إليه فى موسم 2017-2018 حتى الآن، بعدما شارك فى المباراة رقم 300 له أمام توتنهام التى انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين.

وجاءت أرقام محمد صلاح وفقاً للموقع الرسمى للنادى كالتالى..

سجل محمد صلاح هدفًا كل 134 دقيقة مع ليفربول، حيث سجل 184 هدفًا في 24.574 دقيقة مشاركة.

تقدم محمد صلاح على روبى فاولر فى قائمة هدافي ليفربول فى مختلف المسابقات، ليصبح فى المركز السادس.

فاز محمد صلاح بسبعة ألقاب منذ انتقاله إلى ليفربول فى عام 2017.

كان موسم 2017 / 2018 هو الأفضل لمحمد صلاح على صعيد الأهداف، عندما سجل 44 هدفًا فى 52 مباراة فقط، فيما يعد إيان راش (47 هدفًا في 1983 / 1984) أكثر من سجل أهدافًا للفريق في موسم واحد.

احتاج محمد صلاح إلى 57 دقيقة فقط لتسجيل هدفه الأول مع ليفربول، وذلك في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي خلال مواجهة واتفورد في أغسطس 2017.

ويُعد محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل في مباراة فريقه الأولى في الموسم، في ستة مواسم متتالية (ضد واتفورد، وست هام يونايتد، نوريتش سيتي (مرتين)، ليدز يونايتد وفولهام).

سجل صلاح هدفه رقم 100 فى الدورى الإنجليزى مع ليفربول فى عدد مشاركات بلغ 151 مباراة فقط، عندما سجل ضد برينتفورد فى سبتمبر 2021.

وبات محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 135 هدفًا، متجاوزًا روبي فاولر، وحقق ذلك في مارس 2023.

كما أن محمد صلاح يُعد أفضل هداف للنادي في المسابقات الأوروبية برصيد 42 هدفًا في 67 مباراة (جميعها في دوري أبطال أوروبا).

وسجل محمد صلاح أسرع هدف لليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد إحرازه هدفا بعد 55 ثانية فقط أمام إف سي ميتلاند.

وسجل صلاح أسرع هاتريك على الإطلاق في مباراة في دوري أبطال أوروبا من خلال مشاركته من مقاعد البدلاء، حيث أحرز ثلاثة أهداف فى ست دقائق و12 ثانية فقط ضد رينجرز فى فى أكتوبر 2022.

كذلك محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يتصدر قائمة هدافي الفريق في كل موسم من مواسمه الخمسة الأولى في الأنفيلد.

وعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيان راش بتسجيل 20 هدفًا أو أكثر في جميع المسابقات في ست مواسم متتالية.

وسجل صلاح 125 هدفًا في أول 200 مباراة له في الدوري، فقط جوردون هودجسون (126) سجل أكثر.

وتمكن محمد صلاح من تحطيم الرقم القياسي الخاص بـ مايكل أوين الخاص بأكثر الأهداف المسجلة خارج ملعبهم، في الدوري الإنجليزي، عندما سجل هدفه رقم 56 ضد مانشستر سيتي في الاتحاد.

وسجل محمد صلاح 31 هدفًا فى جميع المسابقات فى موسم 2020 / 2021، وجاء 20 هدفًا منهم خارج ملعب الأنفيلد، وهو الأكثر في موسم واحد محطمًا رقم إيان راش 17 هدفًا.

وسجل صلاح لليفربول في كل شهر ميلادي، وكان الأكثر غزارة خلال أكتوبر وديسمبر برصيد 30 هدفًا في كل منهما.

وفاز محمد صلاح بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، واُختير في فريق العام ثلاث مرات.

وأيضًا فاز محمد صلاح بجائزتي أفضل لاعب من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وجائزة أفضل لاعب في العام من اتحاد كتاب كرة القدم مرتين.

وكان محمد صلاح متاحًا لـ 97% من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات أوروبا (283 من أصل 291) منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من روما.

كما واجه صلاح 55 فريقًا مختلفًا في مسيرته مع الريدز حتى الآن، ويُعد مانشستر سيتي أكثر خصم واجهه برصيد 18 لقاء، بينما مانشستر يونايتد هو أكثر من سجل في شباكه برصيد 12 هدفًا.

وفى أكتوبر 2021 أصبح صلاح أول لاعب يسجل هاتريك فى الدورى الإنجليزى على ملعب أولد ترافورد، وفى مارس 2023 أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل أمام مانشستر يونايتد فى خمس مباريات متتالية بالدورى.