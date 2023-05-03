شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة فى الأهلى لتجهيز ياسر إبراهيم وديانج لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبى للنادى الأهلى محاولات مكثفة لتجهيز الثنائى ياسر إبراهيم وأليو ديانج لاعبا الفريق لمباراة السوبر ضد بيراميدز، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة فى مدينة أبو ظبى الإماراتية.

ويعانى ياسر إبراهيم من جزع بسيط فى أنكل القدم فيما يعانى أليو ديانج من شد بسيط فى العضلة الخلفية وفضل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق اصطحاب الثنائى للإمارات على أن تبذل محاولات مكثفة لكى يلحقوا بمباراة السوبر.

اصطحب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، وجاءت القائمة كالتالى.. "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمدهانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

واستبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للإمارات لخوض مباراة السوبر وهم عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو لأسباب فنية.

الأهلى هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصرى لموسم 2021، عندما فاز على الزمالك بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وضرب الأهلى موعداً مع الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريقان بتونس فى لقاء الذهاب ثم يلعبان فى القاهرة فى لقاء الإياب.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.