شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يظهر فى مران فيوتشر لأول مرة بعد عودته من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عمر كمال عبد الواحد لاعب نادى فيوتشر والمنتخب الوطنى، فى مران فريقه، وذلك بعد عودته من قطر عقب انتهائه من المرحلة الأولى من التأهيل، وذلك تمهيداً للمشاركة فى المباريات.

وعاد عمر كمال عبد الواحد يوم الجمعة الماضى إلى القاهرة قادماً من الدوحة، بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلى له فى قطر، وذلك للتعافى من إصابة الركبة التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.

وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابة القطع فى الرباط الخارجى للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب فى أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها على ماهر المدير الفنى للفريق، كما نجح عمر كمال فى حجز مقعد أساسى بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.