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ليفربول أمام فولهام والسيتي يواجه وست هام.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 3-5-2023، عدد من المباريات الهامة سواء على المستوى المصري أو العربي والأوروبي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

أسوان × المصري البورسعيدي.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الممتاز

× فولهام.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × وست هام يونايتد.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

فالنسيا × فياريال.. الموعد 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

أتلتيكو مدريد × قادش.. الموعد 11 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

بريست × نانت.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

يوفنتوس × ليتشي.. الموعد 7 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.

ميلان × كريمونيسي.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.

مونزا × روما.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.

كأس ألمانيا

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. الموعد 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.. القناة الناقلة دبي .

الدوري السعودي

التعاون × اتحاد جدة.. الموعد 7 مساءً بتوقيت القاهرة.. القناة الناقلة Shahid VIP.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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