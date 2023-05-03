قبل موقعة الأهلي.. وسائل إعلام تكشف 3 سيناريوهات منتظرة في قرارات «الكاف» ضد الترجي التونسي

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر نادي الترجي التونسي قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن ما صدر من جانب جماهيره في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، من أعمال شغب تسببت في تأخر انطلقا الشوط الثاني من المباراة لنحو 40 دقيقة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي قوله إن هناك أكثر من سيناريو لقرارات "الكاف"، خاصة وأن الترجي سيخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للمصدر، أن السيناريو الأول هو أن يلعب الترجي أمام الأهلي في تونس دون جمهور، بجانب توقيع عقوبة مغلظة والتحذير من تكرار أعمال الشغب، وفي حال التكرار سيتم نقل عدد كبير من المباريات للفريق بدوري الأبطال أو الكونفدرالية خارج تونس.

وأضاف المصدر أن السيناريو الثاني هو أن يلعب الترجي خارج ملعب رادس بعدد قليل من الجماهير، وقد يكتفي "الكاف" بحضور المنصة الشرفية، والتي يتواجد بها من 150 إلى 300 مشجع.

وتابع أن السيناريو الثالث هو أن يخوض الترجي مواجهة الأهلي خارج تونس، ولكن هذا الأمر يواجه ضغطا كبيرا من أجل منعه من جانب وديع الجريء عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيس الاتحاد التونسي.

وفي وقت سابق، أعلن "كاف"، رسميا موعد مباراتي الأهلي والترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من كاف أكد فيه أن مباراة الأحمر أمام الترجي بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستُقام يوم 13 مايو الجاري، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 20 مايو.

وكان الأهلي والترجي قد تأهلا إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما أطاح الاول بالرجاء المغربي، وتخطى الثاني عقبة شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي.