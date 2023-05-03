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مانشستر سيتي يبحث عن استعادة صدارة البريميرليج أمام وست هام.. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مانشستر سيتي عن استعادة صدارة ، عندما يلتقي بنظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

صلاح يقود هجوم المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج

 

واستطاع آرسنال تصدر المسابقة بالأمس، بعد الفوز على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي لُعبت بالأمس على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

 

ترتيب البريميرليج

يتصدر آرسنال ترتيب المسابقة الأقوي في العالم برصيد 78 نقطة، بينما يأتي السيتزين في الوصافة بـ 76 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة.

 

فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث بـ 65 نقطة، ومانشستر يونايتد رابع الترتيب بـ 63 نقطة.

         

موعد المواجهة المرتقبة

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام في العاشرة من مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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